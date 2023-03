Motorradfahrer bei Unfall auf der B139 schwer verletzt

Ein 41-jähriger Pkw-Lenker, der auf der B139 in Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs war, dürfte beim Linksabbiegen an der Kreuzung mit der Grundstraße einen Motorradlenker übersehen haben.

Zwar hatte der Autofahrer zuvor seinen Wagen angehalten, um einen entgegenkommenden Pkw passieren zu lassen, den nachkommenden 23-Jährigen auf seiner Yamaha dürfte er aber zu spät bemerkt haben – es kam zu Kollision.

Im Einsatz stand der Rettungshubschrauber Christophorus 10 Bild: www.fotokerschi.at | Neulinger

Der junge Biker schlitterte durch die Wucht des Zusammenpralles rund 30 Meter am Straßenrand entlang, bevor er auf einem Geh- und Radweg zu Liegen kam. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er per Helikopter in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste.

Der Autofahrer überstand den Unfall unversehrt. Neben Notarzt-Team, Rettung und Polizei standen auch die Feuerwehren Neuhofen und Kematen im Einsatz. Sie unterstützen bei der Absicherung der Unfallstelle und übernahmen die Aufräumarbeiten. Die Kremstalstraße war zwischen Neuhofen und Kematen für etwa eine Stunde erschwert passierbar oder zeitweise gesperrt.

Die Feuerwehr unterstützte bei den Aufräumarbeiten. Bild: www.fotokerschi.at | Neulinger

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper