Linzer Straße wurde kurzzeitig "umbenannt"

So schnell kann es gehen und plötzlich ist man umgezogen ohne jemals Umzugskartons gepackt zu haben. Eine Linzerin traute heute ihren Augen kaum, als sie einen Blick auf ein neu montiertes Straßenschild in ihrer Straße warf. Denn plötzlich war sie nicht mehr im Holzörtlweg sondern in der Hörmannstraße zuhause.

Hintergrund ist aber keine Straßenumbenennung, sondern schlicht und ergreifend eine Verwechslung, wie es auf Anfrage der OÖN aus dem Linzer Magistrat heißt. Ein Mitarbeiter habe gestern versehentlich zu dem falschen Straßenschild gegriffen, sowohl der Holzörtlweg als auch die Hörmannstraße sollen neu beschildert werden. Noch heute soll der Fehler behoben und das richtige Schild montiert werden, so die Ankündigung.

Der Holzörtlweg ist übrigens in Urfahr zu finden, die Hörmannstraße am Froschberg.