Linzer nach Autodiebstahl festgenommen

Es handelt sich um eine 32-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann aus Linz, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Nach der Anzeige des Autobesitzers führten Zeugen auf die Spur des diebischen Duos. So konnte der Wagen vier Tage später im Linzer Stadtgebiet sichergestellt werden. Die beiden Beschuldigten zeigten sich laut Polizei großteils geständig. In ihrer Wohnung fanden die Ermittler weitere Gegenstände, die sie aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Der 34-Jährige wurde am Montag wegen diverser Verwaltungsstrafen festgenommen und befindet sich in Haft.