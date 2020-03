Linz: Neun Kindergärten für alle Kinder ohne Betreuungsmöglichkeit offen

Die Stadt Linz unterstützt ab sofort auch Eltern, die in nicht systemrelevanten Berufen unbedingt arbeiten müssen und keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben. Wie aus einer Aussendung von Samstag hervorgeht, stehen jene neun Kindergärten, die seit vergangenem Mittwoch geöffnet haben, nun auch für Kinder von Eltern aus anderen Berufen zur Verfügung. Bis dato hatte in Linz die Regelung des Landes gegolten, die ausschließlich Kinder von Eltern in unmittelbar systemrelevanten Berufen (Ärzte, Krankenpfleger, Handelsangestellte etc.) umfasste.

Die geöffneten Kindergärten in Linz:

Neufelderstraße (Pichling)

Dürerstraße (Kleinmünchen)

Rohrmayrstraße (Neue Heimat)

Hertzstraße (Bindermichl)

Hofmeindlweg (Froschberg)

Edeltraud-Hofer-Straße (Grüne Mitte)

Garnisonstraße (Franckviertel)

Reischekstraße (Innenstadt)

Commendastraße (Urfahr)

„Viele Eltern stehen gerade in Krisenzeiten unter enormem beruflichen Druck und sind in ihren Arbeitgeberbetrieben nicht ersetzbar. Der Krisenstab der Stadt Linz hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, diese Eltern gezielt zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Klaus Luger. Es wird an alle Eltern appelliert, von dieser Regelung nur in absoluten Ausnahmefällen Gebrauch zu machen, wenn definitiv keine andere Möglichkeit zur Kinderbetreuung gegeben ist.

Das Angebot gilt nicht nur für Kindergartenkinder, sondern richtet sich auch an Eltern von schulpflichtigen Mädchen und Buben. Auch diese werden an den neun Kindergarten-Standorten der Stadt Linz durch Fachpersonal betreut.

