Linz-Land: Nacht der lockeren Führerscheine

In der Nacht auf Samstag hielt eine Polizeistreife im Bezirk Linz-Land einen Alkolenker an, der auf der B1, der Salzburger Straße, ohne Licht unterwegs war. Zudem wurden drei Fahrzeuglenkern, darunter zwei Probeführerscheinbesitzer, die Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen, nachdem die verordnete Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um mehr als 50 km/h überschritten worden war. Rekordhalter war ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Wels-Land mit einer Überschreitung von 67 km/h nach Abzug der Toleranz. Sämtliche Übertretungen wurden mit einer geeichten Videonachfahreinrichtung aufgezeichnet und werden der BH Linz-Land zur Anzeige gebracht.

