Linz hisst die neue Friedensfahne

Passend zum Internationalen Tag der Menschenrechte am Sonntag hat die Stadt Linz die neue Fahne der Friedensstadt gehisst. Wie berichtet, war die Idee zu der neuen Fahne von der Friedensinitiative der Stadt Linz ausgegangen, sie ersetzt die "Mayors for Peace"-Fahne. Die neue Friedensfahne mit der appellierenden Botschaft "together for peace" soll Symbol für den Frieden und die damit verbundenen Grundhaltungen und Werte sein. Linz ist seit 1986 Friedensstadt. Das Zeichen sei angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten wieder aktuell.

