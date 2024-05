Hündin verjagte Einschleichdieb in Wilhering

Zwei Goldketten ein hat ein Einschleichdieb am Montag in einem Haus in Wilhering (Bezirk Linz-Land) erbeutete: Der Unbekannte hatte das Haus einer 82-Jährigen gegen Mittag betreten, nachdem die betagte Bewohnerin kurz nach draußen gegangen war. Als die Pensionistin zurückkehrte, schlug ihre Hündin bei der Haustier an und bellte den Mann lautstark an.

Fahndung brachte keinen Erfolg

In gebrochenem Deutsch erklärte der Täter, er suche ein Hotel und machte sich aus dem Staub. Wenig später bemerkte die Frau, dass die Schmuckstücke fehlten und mehrere Schubladen in der Wohnung geöffnet worden waren. Die Nachbarin des Opfers alarmierte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte aber keinen Erfolg, teilte die Polizei am Montagabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.