Historisch belastet: Drei Frauen werden vom Walk of Fem entfernt

Jeder Stern auf dem Walk of Fem gedenkt einer Frau. Drei Namen werden nun von dort verschwinden.

Möglichen historischen Belastungen waren die Experten im Auftrag des Gemeinderates der Stadt Linz auf der Spur und überprüften alle Straßennamen. Dabei wurden auch die Persönlichkeiten auf dem Walk of Fem an der Donaulände vertieft überprüft.

Bei den Recherchen stellte sich heraus, dass sich Ärztin Berta Hackel (1887-1958), Operettendarstellerin Louise Kartousch (1886-1964) und Künstlerin Friederike Stolz (1913-1989) zum Nationalsozialismus bekannten, weshalb die Kommission einstimmig die klare Empfehlung ausgesprochen hat, diese Persönlichkeiten vom Walk of Fem zu nehmen.

Nach dem Bericht von Stadtarchiv-Chef Walter Schuster im Ausschuss, stimmten alle Mitglieder dafür, der Empfehlung der Kommission zu folgen.

In einem ersten Schritt werden die recherchierten Biografien nun auf der Website www.walkoffem.at veröffentlicht. Gleichzeitig werden die Persönlichkeiten aus der dort einsehbaren Liste der geehrten Persönlichkeiten genommen.

Am Walk of Fem selbst werden diese Änderungen – witterungsbedingt – im Frühjahr 2023 vorgenommen. Welche Frauen stattdessen mit einem Stern dort geehrt werden sollen, werde in einer der nächsten Ausschuss-Sitzungen entschieden.

