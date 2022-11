Historikerbericht: Grüne sind für Straßenumbenennungen

Seit Dienstag ist der Bericht zur Untersuchung der Namensgeber der Linzer Straßen online. Wie berichtet, hat die Kommission 64 Problemfälle identifiziert, vier von besagten Persönlichkeiten gelten als besonders schwer belastet. Neben Komponist Hans Pfitzner, Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche, Unterhaltungskünstler Franz Resl ist in der Kategorie eins auch Bischof Johannes Maria Gföllner zu finden.



Die Entscheidung, ob es Umbenennungen geben wird, fällt im Stadtsenat, und damit mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, Grüne und FPÖ. Bürgermeister Klaus Luger (SP) hat bei der Präsentation des Berichtes angekündigt, dass er davon ausgehe, dass es in der Kategorie eins zu Diskussionen über Straßenumbenennungen kommen werde. Eine Entscheidung soll noch heuer fallen.

Die Grünen haben sich nun bereits klar für die Umbenennung der vier besagten Straßenzüge ausgesprochen. Menschen, die das NS-Regime aktiv unterstützt und Antisemitismus lautstark befürwortet haben, dürften im öffentlichen Raum in Linz keinen Platz haben, sagt Klubobmann Helge Langer. Auch für die Namensgeber der Kategorie zwei, darunter etwa der ehemalige Linzer Bürgermeister Franz Dinghofer und der ehemalige Landeshauptmann Heinrich Gleißner, gelte es sich Maßnahmen zu überlegen.

Umbenennungen zugunsten von Frauen

Auch die KPÖ und die Neos sind bei den vier besonders belasteten Straßennamen für Umbenennungen. Die KPÖ fordert eine solche zugunsten verdienter Frauen, wie etwa die Menschenrechtsaktivistin Ute Böck. Auch die Neos treten für Umbenennungen nach Frauen und Personen des Friedens ein, gleichzeitig brauche es Erklärungsschilder zur Geschichte dieser Straßen, sagen sie.

In der Landes-ÖVP, deren Parteizentrale im Heinrich-Gleißner-Haus angesiedelt ist, hat der Bericht jedenfalls keine Freude ausgelöst. „Heinrich Gleißner stand nach dem Zweiten Weltkrieg wie kein anderer für Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg“, ließ Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger bereits am Dienstag auf OÖN-Anfrage wissen. Der ehemalige Landeshauptmann sei auch Opfer des Nationalsozialismus gewesen, Gleißner kam insgesamt zweimal in Konzentrationslager. Die Kommission begründet ihre Entscheidung mit dessen Rolle rund um den Austrofaschismus und seinem damaligen antidemokratischen Wirken.