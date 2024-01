„Heiße Theke“ macht die Domgasse zum Erlebnisraum

Die sogenannte Heiße Theke, die von FIFTITU% und Clemens Bauder aufgebaut wird, wird zwischen Jänner und März zum kulturellen Nahversorger in der Domgasse. Geplant sind alle zwei Wochen an insgesamt sieben Abenden nicht nur wärmende Getränke, sondern auch künstlerische Darbietungen, Diskussionsformate, Live-Musik und Interaktivität. Der Start erfolgte bereits am 17. Jänner, die weiteren Termine sind 31. Jänner, weiters 14. und 28. Februar, 6., 13. und 27. März jeweils ab 17.00 Uhr.

Mehr Raum und Aufenthaltsqualität

Es ist ein weiterer Schritt für mehr Raum und Aufenthaltsqualität für die Menschen. Im Vorjahr wurde in der Domgasse eine Begegnungszone eingerichtet, die Parkplätze reduziert und der Straßenraum mit Sitzbänken, Begrünungen und Flächen für Schanigärten neu gestaltet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper