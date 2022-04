Geheimeingang: Videoaufzeichnung ließ illegales Spiellokal auffliegen

Landeskriminalamt, Finanzpolizei und Beamte der Linzer Polizei hatten schon bei einer vorangegangenen Observation festgestellt, dass es in dem Lokal offensichtlich illegalen Spielbetrieb gab. Am Freitagabend erfolgte der Zugriff. Die Eingangstür, die mittels Videoaufzeichnung überwacht wurde, war versperrt und wurde trotz deutlicher Ankündigung der Kontrolle in die laufende Kamera nicht geöffnet.

Der Schlüsseldienst verschaffte den Beamten Zutritt zu zwei abgedunkelten Räumen, in dem sich zwei Automaten, die nicht in Betrieb waren, befanden. Auf einem Bildschirm im Empfangsbereich wurden allerdings Videoaufnahmen übertragen, die nahelegten, dass sich in dem Lokal ein weiterer Raum befinden musste. Dort hielten sich mehrere Personen bei aktiven Glücksspielautomaten auf.

Im Vorraum zur Toilette wurde schließlich der geheime Eingang entdeckt. Ein schmales Wandregal entpuppte sich als verdeckte Schiebetür, du zu einem verborgenen Raum mit illegalem Glücksspielbetrieb führte. Dort wurden sechs Personen auf frischer Tat ertappt. Zwei von ihnen stehen im Verdacht, für den illegalen Betrieb verantwortlich zu sein.

Vier Automaten wurden beschlagnahmt und die Betriebsschließung angeordnet. Durch die Finanzpolizei werden mehrere Anzeigen nach dem Glücksspielgesetz gelegt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Samstag mit.