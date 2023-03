Frühlingslauf hofft auf den Marathon-Effekt

In St. Florian wird am 12. März die Straßenlaufsaison eingeläutet.

Wenn am 12. März der 22. Florianer Frühlingslauf gestartet wird, dann hoffen die Organisatoren nicht nur auf entsprechend ideales Laufwetter, sondern auch auf den Marathon-Effekt. Denn mit der Rückkehr des Linzer Marathons zum April-Termin – am 16. April stehen wieder sieben Bewerbe zur Auswahl – passt der Frühlingslauf bestens zur Vorbereitung, zumal mit der Traditionsveranstaltung auch offiziell die Straßenlaufsaison eröffnet wird.

"Es wird wieder ein Lauf ohne Einschränkungen und Kontrollen werden, so wie vor der Corona-Pandemie", freut sich Ewald Tröbinger, Obmann des Veranstaltervereins ASKÖ Tri Linz. Zudem wird am 12. März wieder auf der Originalstrecke mit Start und Ziel auf dem Marktplatz gelaufen. Zur Auswahl stehen für die Läufer eine oder zwei Runden und somit fünf bzw. zehn Kilometer. Vor dem Hauptlauf, der um 11 Uhr gestartet wird, werden ab 10.30 Uhr Kinderläufe veranstaltet.

Der erste Voranmeldeschluss für den Frühlingslauf endet heute, Freitag, der zweite am Montag, 6. März. Nachmeldungen sind allerdings auch noch am Wettkampftag ab 7.30 Uhr bis eine Stunde vor dem Start in der Neuen Mittelschule möglich. Infos und Anmeldungen: www.fruehlingslauf.at

