Forum für pflegende Angehörige bei den OÖN

Das "Forum für pflegende Angehörige", das morgen, 29. November, gemeinsam von Caritas Oberösterreich und den OÖNachrichten stattfinden wird, widmet sich genau dieser Klientel und deren Fragen und Anliegen.

Damit steht dieser Nachmittag ganz im Zeichen von pflegenden Angehörigen und deren Bedürfnissen. Sie erhalten von Expertinnen und Experten Informationen für ihren Alltag und Antworten auf – meist längst überfällige – Fragen.

In drei Gesprächsrunden werden sowohl die Wünsche und Anliegen an die Politik sowie finanzielle und rechtliche Tipps für Pflegegeld als auch der Umgang mit Demenz diskutiert. Das Podium ist hochkarätig besetzt: Neben Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) nehmen der Direktor der Caritas Oberösterreich, Franz Kehrer, Rechtsanwalt Wolfgang Stütz sowie Pflegeexperten und -expertinnen an der Diskussion teil. Das Forum wird auch per Livestreaming übertragen, eine Anmeldung wird erbeten.

Das "Forum für pflegende Angehörige" findet morgen, Mittwoch, im OÖNachrichten-Forum (Promenade 25, 4010 Linz) statt. Beginn ist um 14.30 Uhr, Ende der Veranstaltung mit anschließendem Imbiss ist um 18 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.nachrichten.at

