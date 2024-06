Diebe in Hörsching gefasst: Wem gehören diese Fahrräder?

Vom höherpreisigen KTM-Mountainbike bis zum Kinderfahrrad ist alles dabei: Ein bestimmtes Beuteschema scheinen zwei Rumänen, die der Polizei in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ins Netz gegangen sind, nicht gehabt zu haben. Die Beamten erwischten die Diebe in der Nacht auf Sonntag auf frischer Tat. Im Transporter der Männer befanden sich mehrere Fahrräder unterschiedlicher Größe, Marke und Alters. Acht Zweiräder konnten ihren Besitzern noch nicht zugeordnet werden. Die Polizei veröffentlichte deshalb Bilder der Bikes und rief mögliche Diebstahlopfer auf, sich bei der Inspektion in Hörsching unter der Telefonnummer 059133/4134-100 zu melden.

Bildergalerie: Wem gehören diese Fahrräder? Fahrräder in Hörsching sichergestellt (Foto: Polizei Oberösterreich) Bild 1/8 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.