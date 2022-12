Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsbaum

In wenigen Tagen ist es wieder Zeit für die Bescherung. Was darf da nicht fehlen? Der passende Christbaum natürlich.

In der Landeshauptstadt gibt es heuer insgesamt elf Christbaummärkte, rund 30.000 Bäume – kleine wie große, buschige wie schmale – werden von den Händlern dort jährlich verkauft.

Die Märkte haben prinzipiell von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Heiligen Abend haben Kurzentschlossene bis zum späten Nachmittag noch Gelegenheit, sich einen Baum auszusuchen.

Der größte Christbaummarkt ist jener am Urfahraner Jahrmarktgelände, gefolgt von jenem am Südbahnhofmarkt. Zudem gibt es Angebote im Volksgarten, in der Glimpfingerstraße, am Lunaplatz, am Lonstorferplatz, in der Dauphinestraße, am Heinrich-Kandl-Weg, am Bindermichl, am Grünmarkt Urfahr und in der Neuen Heimat.

" Die Bäume stammen zum überwiegenden Teil aus heimischen Wäldern, wir helfen damit auch der regionalen Wirtschaft", heißt es dazu von der zuständigen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

