Ein Mühlviertler in Pakistan

LINZ. Pakistan und Rudolf Gossenreiter – das ist eine Verbindung für die Ewigkeit.

Gossenreiter liebt Pakistan. Bild: privat

Immer wieder zieht es den gebürtigen Mühlviertler mit seinem VW-Bus in und durch das Land. So war er heuer im Juli bereits das fünfte Mal in Pakistan und hat dort viel Neues und Schönes gesehen. Darüber berichtet er heute, 14. November, in Wort und Bild, im Volkshaus Auhof-Dornach. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mit einem Teil der Einnahmen aus dem Vortrag will er neue Computer für die World Roof Public School Yasin Valley im Hindukusch-Gebirge finanzieren.

