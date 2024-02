2 Rumänen nach Ladendiebstahl in Enns in Haft

Die Rumänen im Alter von 22 und 23 Jahren sollen am Freitag mehrere Flaschen Spirituosen in einem Supermarkt in Enns (Bezirk Linz-Land) gestohlen haben. Die Polizei erwischte die Täter unweit des Tatorts. Der 23-Jährige, der sich auf dem Parkplatz vor dem Lebensmittelgeschäft mit zwei Landsleuten unterhielt, versuchte zu flüchten, als er die Beamten bemerkte.

Er lief in Richtung eines Autos, in dem ein 22-jähriger Rumäne wartete. Zwei Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Verdächtigen einholen. Alle vier Rumänen wurden zur Abklärung des Sachverhalts auf die Dienststelle in Enns gebracht. Zwei der vier Männer zeigten sich dort geständig. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Rücksprache der Staatsanwaltschaft Steyr wurden der 22- und 23-Jährige in die Justizanstalt Garsten eingeliefert, teilte die Polizei am Montag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.