10 Fakten zu den Bubble Days

Das Wetter. Schon immer ist es ein kleiner banger Blick auf die Aussichten, die die Organisatoren der Bubble Days rund um Jörg Neumayr in den Tagen und Stunden vor dem großen Event begleiten. Das ist auch heuer nichts anders. Nur kam da noch das Hochwasser dazu, das aus Süddeutschland über die Donau bis nach Linz herüber schwappte. Das Areal im Linzer Handelshafen, in dem es ab morgen, 7. Juni, zwei Tage lang zur Sache gehen wird, blieb von den Fluten verschont. Alles findet wie geplant statt, so Neumayr.

Die OÖN bieten im folgenden die 10 mehr oder weniger wichtigsten Fakten, die alle im Zusammenhang mit dem besonderen Fest wissen sollten.

Neuer Eintritt, freier Eintritt

Wie gewohnt ist der Eintritt zu den Bubble Days kostenlos. Das war schon immer so und ist auch heuer so geblieben. Neu ist hingegen der Eintritt im Sinne des Weges, der auf das Festareal im Hafengelände führt. "Die Besucherinnen und Besucher müssen nicht mehr über die Schotterfläche hereinkommen, sondern sie können ganz gerade die Industriezeile hinter der Voest Alpine Servicecenter herein gehen", freut sich Neumayr über das Entgegenkommen des Unternehmens. Daraus würden sich viele Vorteile ergeben.



Früh geht es los

Da sich die Bubble Days als Fest für alle verstehen, gibt es an den beiden Tagen schon ab Mittag bzw. dem frühen Nachmittag jede Menge Programm. Am 7. Juni öffnen die imaginären Tore zum Festgelände um 14 Uhr, am 8. Juni geht es bereits ab 12 Uhr los.



Wer fliegt höher? Der Blobbing-Contest

Im vergangenen Jahr war es schon ein echter Hingucker, wenn sich Wagemutige beim Blobbing durch die Luft wirbeln ließen. Heuer gehen die Organisatoren einen Schritt weiter. Diesmal fliegen die Profis. Acht Teams aus Österreich, Deutschland oder den Niederlanden matchen sich beim Profi-Blobbing um das Preisgeld. Die Competition, die ein Highlight werden soll, startet am 8. Juni um 16 Uhr, am 7. Juni wird ab 15 Uhr trainiert, wobei nur an diesem Tag auch Amateure den Testsprung wagen dürfen. Übrigens: Neben einer Fachjury wird es auch eine Promijury geben, mit ehemaligen Sportlern wie Skiflieger Martin Koch.



Entspannen im neuen Beach Club

Sommerliches Flair braucht sommerliche Stimmung. Wem das Wasser alleine in der Nähe nicht reicht, der wird heuer mit einem neuen Beach Club Areal in entsprechende Stimmung gebracht. Leicht zu finden, weil der Linz AG Beach Cube als Konstruktion aus Übersee-Containern nicht zu übersehen ist, gibt es dort Sandstrand, Wasserzugang, Liegestühle, eine Cocktail-Bar und man kann dort auch Segelboote inspizieren.



Das Fest für Klein und Groß'

Die Bubble Days sind ein Mitmachtfest und das lässt sich auch dieses Mal an den verschiedenen Stationen und Aktionen festmachen, die hier geboten werden. So können Graffitis gesprüht werden, man kann sich im Skate- oder Skimboarden ausprobieren, eine kostenlose Hafenrundfahrt unternehmen oder sich spielerisch austoben, etwa beim Pumptrack.



Am Abend gibt die Musik bei den Bubble Days den Ton an. Bild: flap.at Party-Alarm am Abend

Ist tagsüber bei den Bubble Days auch Gemütlichkeit und Entspannung angesagt, so verwandelt sich das Gelände am Abend in eine musikalische Party-Zone ersten Ranges. Dafür haben sich die Organisatoren auch wieder mächtig ins Zeug gelegt. Hauptact ist am 7. Juni Sub Focus (ab 21.30 Uhr), zuvor werden ab 18 Uhr Youphoria, Rekall und Friction für Stimmung sorgen. Am 8. Juni sind auf der Hauptbühn Dicht & Ergreifend die Headliner (ab 21. 30 Uhr), zuvor bereiten ihnen schon ab 18 Uhr RXO & Urban Cult, Antifuchs und Rote Mütze Raphi musikalisch das Feld auf.



Frühschoppen im Hafen

Beliebt und viel besucht ist der FM4 Hafenfrühschoppen, der am 8. Juni ab 12 Uhr auf dem Urban Beach startet. Brassbeat werden dabei beste Stimmung verbreiten.



Brassbeat bieten am 8. Juni den besonderen Frühschoppen. Bild: flap.at



Kulinarische Weltreise

Wer auf dem Gelände an den beiden Tagen unterwegs ist, braucht natürlich auch entsprechende Stärkung. Für die ist gesorgt, wobei sich das Organisationsteam heuer etwas Neues einfallen hat lassen. "A Barbecue Around The World" serviert vier Grillstationen, an denen es reichlich Auswahl zum Essen geben wird. An Getränken aller Art mangelt es bei den Bubble Days ohnedies nicht.



Einfach zu bezahlen

Auch wenn die Bubble Days kostenlos sind, ist für Speis und Trank natürlich zu bezahlen. Das lange praktizierte Cashless-System bleibt aber auch heuer eingemottet, an allen Getränke-Bars kann bar oder mit Karte bezahlt werden. Damit will man langes Anstellen vermeiden.



Spaß an der Freude

Für Jörg Neumayr sind die Bubble Days immer noch ein Herzensprojekt, eines das aus Spaß an der Freude entstanden ist, wie er sagt. "Das hier ist so eine schöne Location, die man einfach erlebt haben muss", sagt Neumayr, der das Fest mit seinem Team und allen Partnern "aus Liebe zur Stadt" organisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber