Lastwagen gegen Auto: Tödlicher Unfall an Kreuzung 

Am Mittwochnachmittag sind an einer Kreuzung in Niederneukirchen im Bezirk Linz Land ein Lastwagen und ein Kleintransporter zusammengeprallt, daraufhin kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab.

Wie fotokerschi.at berichtet, wurde der Lenker des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden.

Doch trotz der raschen Hilfe kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Auch die Fahrerin des Lkw brauchte Hilfe, um aus der Lkw-Kabine zu gelangen. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weil die Angehörigen noch nicht verständigt worden sind, hat die Polizei noch keine näheren Angaben zur Person des Verstorbenen veröffentlicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.