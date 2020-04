Kritischer Prüfbericht über die Mindestsicherung

Bis Ende Juni 2019 zahlte der Linzer Sozialverein "B37" an seine wohnungslosen Klienten die Mindestsicherung ohne zugrundeliegende Anträge bzw. Bescheide des zuständigen Linzer Magistrats aus, die OÖN berichteten. Die damit "freihändig" ohne ein Genehmigungsverfahren ausbezahlten Sozialleistungen wurden dann mit dem Sozialressort unter der Leitung von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) abgerechnet.

Dieser Missstand "hätte der Abteilung Soziales bei ordnungsgemäßer Prüfung schon deutlich früher auffallen müssen", kritisiert Landesrechnungshofdirektor Friedrich Pammer. Der LRH führte eine Sonderprüfung durch, nachdem Gerstorfer diese selbst beauftragt hatte. Dabei wurden die fünf oberösterreichischen Träger der Wohnungslosenhilfe im Zeitraum 2016 bis 2018 überprüft, in dem insgesamt 1,8 Millionen Euro für Obdachlose ausbezahlt wurden. Bis auf den Linzer Sozialverein lagen bei allen Trägern die nötigen Anträge und Bescheide vor. Bei vier der fünf Träger werde die Mindestsicherung von der Behörde direkt an die Organisation gezahlt, die das Geld an ihre Klienten weiterleite. Diese Direktauszahlung durch den Träger ist laut LRH aber "nicht vorteilhaft", denn eine "erfolgreiche Sozialarbeit" solle danach trachten, die Klienten "bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen zu unterstützen". Dass es darüber keine schriftlichen Vereinbarungen zwischen Trägern und Sozialressort gab, ist ein weiterer Kritikpunkt.

Gerstorfer betont, sie habe Ende 2019 entschieden, die Träger nicht mehr mit einer Direktauszahlung zu betrauen. Die Praktiken des Linzer Vereins seien "umgehend abgestellt" worden. "Seitdem erfolgt die Auszahlung nur noch auf Basis vorliegender Bescheide."

Durchschnittlich wurden pro Person und Monat 250 bis 260 Euro Mindestsicherung für Obdachlose ausgezahlt. Gerstorfer ließ auch prüfen, ob im "B37" zu viel oder zu wenig Mindestsicherung bezahlt wurde. Das Ergebnis: sowohl als auch. Im Zeitraum 2012 bis 2019 erhielten 205 Klienten insgesamt um knapp 30.000 Euro zuwenig, 600 Klienten aber um rund 205.000 Euro zu viel Mindestsicherung. Wie berichtet, ermittelt weiterhin die Staatsanwaltschaft im Fall des Linzer Vereins.

"Verrat am Steuerzahler"

"Der Sozialverein als Träger, der Linzer Magistrat, die Sozialabteilung als Kontrollbehörde: In allen Bereichen ist die SP verantwortlich. Hier wurden offenbar die Interessen der eigenen Partei vor jene der Öffentlichkeit gestellt", kritisiert FP-Klubobmann Herwig Mahr den "Verrat am Steuerzahler".

"Wir fordern eine lückenlose Aufklärung der Unrechtmäßigkeiten in der Vollzugspraxis. Im Bereich der Mindestsicherung darf es keine willkürliche Auszahlung geben", sagte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. "Die internen Kontrollsysteme müssen überprüft werden."

