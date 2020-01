Kohlenmonoxid-Vergiftung: Linzer starb in eigener Garage

Er wollte die Abgase nach draußen leiten- und beförderte sie unabsichtlich zurück in die Garage. Ein 62-jähriger Linzer kam am späten Mittwochabend in der Petzoldstraße durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben.

Der Mann hatte eine Notstromaggregat betrieben und wollte die Abgase mit einem Schlauch durch das Fenster ins Freie ableiten. Weil das nicht gelang, wurde der 62-Jährige bewusstlos und fiel zu Boden. Der Notarzt konnte ihn zwar noch reanimieren- der Linzer verstarb jedoch wenig später im Krankenhaus.