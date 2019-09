Klimastreik: Zehntausende Demonstranten erwartet

Mit einer Rekordzahl an Teilnehmern rechnen die Organisatoren bei den heutigen Klimademos in acht Landeshauptstädten (bis auf St. Pölten). Die größte österreichische Protestaktion im Rahmen des weltweiten "Earth Strike" wird in Wien abgehalten. Bei den drei Protestzügen, die vom Hauptbahnhof, dem Westbahnhof und dem Praterstern zum Heldenplatz führen, rechnen die Organisatoren mit Zehntausenden Teilnehmern. Insgesamt könnten diese Demos die größten Klimaproteste werden, die es je in Österreich gegeben hat.

Auf nachrichten.at/ooe-live gibt es heute Live-Berichte von der Demonstration in Linz

Auch in Linz haben die Aktivisten von Fridays for Future eine Protestaktion organisiert. Nach einer Kundgebung mit der symbolisch aufgeladenen Startzeit um drei vor 12 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs ziehen die Demonstranten um 12.45 Uhr über den Volksgarten und die Humbold-/Dametzstraße (gegen die Einbahn) zum Pfarrplatz. Dort werden sie Bürgermeister Klaus Luger eine Liste mit ihren Forderungen überreichen.

"Wir rechnen mit 1500 Teilnehmern", sagt Bjarne Kirchmair, einer der Organisatoren, Schüler des Linzer Peuerbach-Gymnasiums. Aus allen Teilen des Landes werden Demonstranten erwartet, unter anderem aus Gmunden, Ried oder Freistadt. Aus Linz haben sich teilweise ganze Schulen zur Klima-Demo angemeldet. "Dass im Parlament am Mittwoch der Klimanotstand ausgerufen wurde, hat uns einen weiteren Schub verliehen", freut sich Kirchmair. "Damit gibt es nun ein deutliches Druckmittel."

Mehrere Straßen gesperrt

Für die Autofahrer wird die Demo allerdings Verkehrsbehinderungen bringen. So muss die vielbefahrene Humbold-/Dametzstraße zur Hauptverkehrszeit am Freitagmittag ab circa 13 Uhr bis zu eine Stunde lang gesperrt werden. Auch auf den Seitenstraßen kann es zu Sperren kommen. "Wir versuchen, diese Sperren so kurz als möglich zu halten", sagt Manfred Rauch, stv. Stadtpolizeikommandant von Linz. Er rät aber: "Wenn möglich, sollten Autofahrer die Gegend meiden." Auch bei Bussen und Straßenbahnen sind kurze Anhaltungen möglich.

Klimatalk im OÖN-Forum am 11. Oktober

Zum „Klimatalk: Forum Klimaschutz“ laden Klimabündnis OÖ, „Fridays for Future“ und OÖN am 11. Oktober um 18 Uhr ins OÖN-Forum in Linz. Das Eröffnungsreferat hält der Umweltjournalist und Theologe Franz Alt aus Deutschland. In einer Podiumsdiskussion diskutieren dann Alt, Vertreter aus der Politik sowie von „Fridays for Future“ über nötige Klimaschutzmaßnahmen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter nachrichten.at/klimatalk.

