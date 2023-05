Kleinkind spielte mit Herdplatte:Küchenbrand rasch gelöscht

Eine Pfanne mit Fett, das vom Vortag übriggeblieben war, stand in der Wohnung einer 19-Jährigen in Steyr noch auf der Herdplatte. Ihr Kind, ein knapp Zweijähriger dürfte beim Herumspielen den Herd eingeschaltet haben. Rasch entwickelte sich dichter Rauch und Flammen. Die junge Mutter und das Kind konnten die Wohnung ohne fremde Hilfe verlassen. Die Einsatzkräfte wurde am Freitag gegen 10.30 Uhr in die Robert-Koch-Straße gerufen.

Kurze Zeit später war der Küchenbrand von der Freiwilligen Feuerwehr Steyr gelöscht. Mutter und Kind wurden in das in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht, das sie aber nach einer ambulanten Untersuchung wieder verlassen durften.

