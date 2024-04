Kinder- und Jugendschutzgesetz: Diese Neuerungen sind geplant

In einer Pressekonferenz präsentierten Lindner und die Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (KJH) des Landes Oberösterreich, Theresia Schlöglmann, am Montag die geplanten Neuerungen. So sollen verstärkt Personen aus dem nahen Umfeld der Familie zum Einsatz kommen. Dies ermögliche eine flexible und familiäre Betreuung, so Lindner. Ein Beispiel: Wenn Eltern mit der Erziehung überfordert sind, hilft die Nachbarin oder der Fußballtrainer nachmittags bei der Hausübung.

„Denn die letzte Konsequenz ist, ein Kind aus seiner Familie zu nehmen“, sagte Schlöglmann. In den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden sei diese Form der Betreuung bereits erprobt worden. Durch die guten Erfahrungen soll das Projekt im Sommer auf die Bezirke Linz-Land, Freistadt und Perg ausgerollt werden.

Gleichzeitig will die KJH frühzeitig Maßnahmen setzen. Deshalb kommt den sogenannten „Frühen Hilfen“ künftig noch mehr Bedeutung zu, ab heuer werden 1,2 Millionen Euro in das Projekt investiert. Schon ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes erhält die Familie spezielle Unterstützung.

Auch die Betreuung junger Erwachsener soll in Zukunft vereinfacht werden. Und: Eine Rechtsgrundlage wird geschaffen, damit verurteilte Straftäter – etwa wegen sexuellen Missbrauchs – von einer Tätigkeit in der KJH ausgeschlossen sind. Was bereits in der Praxis üblich ist, werde nun gesetzlich klar verankert, hieß es.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel