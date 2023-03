"Wein-Event": Große Vielfalt im Schloss Ranshofen

Auf zwei Etagen verwöhnen zahlreiche heimische sowie überregionale Weingüter, Händler und Produktionsbetriebe ab 14 Uhr die Besucher mit ihrem vielfältigen Sortiment. Bei der Jahrgangspräsentation stellen knapp 50 Aussteller – darunter Weingüter aus Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien – ihre aktuellen Weine vor. Zusätzlich werden die Gäste unter anderem mit handgemachten italienischen Qualitätsprodukten, regionalen Backwaren und luftgetrockneten Fleischspezialitäten verwöhnt. Abwechslung bieten zudem die "Gin-Tasting-Bar" sowie die Haselbacher Brauerei und die Brauerei Vitzthum. Mit einer Charity-Austernbar rundet der Lions Club Braunau die Verkostungstour durch das Schloss Ranshofen ab. Der Erlös daraus wird für wohltätige Zwecke gespendet. Zudem können am Lions-Stand Champagner- und Schaumwein verkostet werden.

Im Anschluss an das Wein-Event öffnet erstmals in dieser Saison die Bier- und Weinbar "Schluckerl" ihre Pforten. In der atemberaubenden, geschichtsträchtigen Location im Ranshofener Schloss-Stadl lässt ab 19 Uhr DJ Daniel Kammerer die Tanzfläche glühen. Zur Abwechslung serviert das Schluckerl-Team bei freiem Eintritt ausgewählte Getränke.

