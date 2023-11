Waghalsige Flucht eines Drogenlenkers im Innviertel

Polizeibeamte wollten am Sonntag gegen 15.40 Uhr in der Ortschaft Haid (St. Florian am Inn; Bez. Schärding) , ein Auto kontrollieren. Beim Versuch das Fahrzeug anzuhalten, überholte der Autofahrer in Haid mit überhöhter Geschwindigkeit drei andere Fahrzeuge, fuhr links an einer Verkehrsinsel vorbei und lenkte das Auto weiter in Richtung der B137. Doch der Wagen kam von der Straße ab, fuhr über eine Wiese und in ein Feld. Kurz vor einem Waldstück kam der Wagen zum Stillstand.

Zu Fuß weiter geflüchtet

Der Iraner setzte seine Flucht zu Fuß weiter fort. Die weitere Verfolgung erstreckte sich durch ein Waldstück von ca. 200 Meter. Der Mann konnte schließlich gestellt und festgenommen werden. Im Auto wurden Suchtgift-Utensilien mit Suchtgiftanhaftungen gefunden. Aufgrund des immer schlechter werdenden Gesundheitszustandes des Mannes wurde dieser mit Notarzt und Rettung in Begleitung einer Polizeistreife in das Klinikum Schärding eingeliefert.

Über den Verlauf der gesamten Verfolgung gefährdete der Pkw-Lenker, ein 26-jähriger Iraner aus Linz, acht Fahrzeuge durch weit überhöhte Geschwindigkeit, Schleuderbewegungen, sehr riskante Überholmanöver und Vorrangmissachtungen im Kreuzungsbereich, so die Polizei.

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Pkw sowie die darauf angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Der Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried überstellt.

