Unfall in Mehrnbach: Pkw überschlug sich auf der B141

Ein Verletzter und ein schwer beschädigtes Fahrzeug: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Mehrnbach (Bezirk Ried im Innkreis). Ein Innviertler hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er gegen 6:45 Uhr auf der B141 in Richtung Ried unterwegs war.

Nach einer leicht abfallenden Kurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und kam erst nach rund 150 Metern in einer Wiese zum Stillstand, berichtete die Polizei am Montag. Der 40-jähriger Lenker, der allein im Fahrzeug war, zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste.

