Schwarzmüller: 29 Sattelanhänger gehen nach Polen

Schwarzmüller will den Umsatz im "Fokusmarkt Polen" deutlich steigern, heißt es in einer Presseaussendung.

Aktuell halte man einen Marktanteil von 5 Prozent. Heuer will man in Polen etwa 1000 Fahrzeuge absetzen. Bereits im Herbst sei mit Monika Dobrzynska-Bluj eine neue Geschäftsführerin in der Niederlassung in Blonie bei Warschau eingesetzt worden und der Vertrieb wurde deutlich ausgeweitet.

Koimex betreibt mit 500 Beschäftigten 290 eigene Lkw-Züge und hat weitere 200 unter Vertrag. Das Unternehmen setze schon länger auf Schwarzmüller-Fahrzeuge. Die Leichtbauweise und die höhere Zuladung pro Fahrt bei den Sattelanhängern der Power Line habe überzeugt und Koimex "hat sich ganz bewusst für das neue Konzept entschieden", betonte Schwarzmüller-Geschäftsführer Roland Hartwig.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freinberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.