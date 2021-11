Rieder Volleyballer zeigen nach Sieg im Europacup auch in der Bundesliga auf

Im ersten Satz konnten die Innviertler den motivierten Steirern gegenhalten und kamen beim Stand von 13:17 so richtig auf Touren. Die Rieder holten den Rückstand auf und gewannen den Satz mit 25:21.

Im zweiten Satz starten die Weizer erneut stark. Vor allem der stark spielenden Kremer machte es den Riedern immer wieder schwer, ins Spiel zu kommen. Der Satz ging klar mit 15:25 an Weiz. Nach einer kurzen Verschnaufpause und einer klaren Ansage von Ried-Coach Kefer in der Auszeit kamen die Rieder wie ausgewechselt zurück.

"Geniale Volleyball-Woche"

Der Block war in der Anfangsphase im dritten Satz wesentlich stabiler als zuvor und auch die Angriffe wurden konsequent fertiggespielt. Der vierte Durchgang ging mit 25:20 an Ried. Und im vieren Satz ließ der UVC Weberzeile Ried nichts mehr anbrennen.

Die Truppe von Dominik Kefer holte sich den Satz mit 25:17 und gewann somit das Spiel mit 3:1. "Ich bin froh, dass wir ein so tolles Publikum hatten. Gegen Weiz ist es immer knapp und da hilft jede Unterstützung. Das war eine geniale Volleyball-Woche für uns. Ich hoffe, es geht so weiter", so Trainer Dominik Kefer.

Erst vor wenigen Tagen hat sein Team zu Hause im Europacup die ungarische Mannschaft Kazincbarcika mit 3:0 bezwungen und damit eine Sensation geschafft: Die Rieder Volleyballer gewannen das erste Spiel auf europäischer Bühne.

"Das war ein phänomenales Match meiner Mannschaft. Ich bin richtig stolz auf diese Leistung und auf die bisherige Saison", so Kefer. Das Europacup-Rückspiel findet am 18. November in Ungarn statt.