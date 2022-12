Polizei: "Jede Geldforderung am Telefon ist Betrug"

Anrufe in betrügerischer Absicht nehmen immer mehr zu. Meist werden ältere Menschen von den Tätern angerufen. Unter den verschiedensten Vorwänden versuchen die Betrüger, die dabei in unterschiedliche Rollen schlüpfen, an das Geld der potenziellen Opfer zu kommen.

Jetzt warnt Braunaus Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger eindringlich vor solchen Betrugsversuchen. "In den vergangenen Tagen kam es im Bezirk Braunau zu zwei Vorfällen, bei denen sich Personen telefonisch als Kriminalpolizisten ausgaben und ältere Personen aufforderten, ihnen Bargeld und Wertgegenstände zur Sicherung zu übergeben. Begründet wurde das mit angeblich stattgefundenen Einbruchsserien und Kontodatendiebstählen in der Nähe", so Haslberger.

Zuletzt sei die Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrages erst im allerletzten Moment gescheitert, betont der Braunauer Polizeichef.

Hier die wichtigsten Verhaltensregeln der Polizei im Falle eines möglichen Betrugsanrufs:

Die Polizei verwahrt keine Vermögenswerte zum Eigentumsschutz.

Jede Geldforderung am Telefon ist Betrug.

Beenden Sie unverzüglich derartige Telefongespräche und notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers.

Geben Sie keine privaten Details am Telefon gegenüber Unbekannten bekannt.

Übergeben Sie fremden Personen niemals Wertgegenstände.

Verständigen Sie die nächste Polizeidienststelle.

Lassen Sie keinesfalls fremde Personen in Ihre Wohnung.

Die "junge und mittlere Generation" wird ersucht, ältere Familienmitglieder über diese Vorgangsweisen zu informieren und sie davor zu warnen.

Thomas Streif

