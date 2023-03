OÖN präsentieren Rieder Messefrühling

Die OÖNachrichten präsentieren den Messefrühling mit drei Messen unter einem Dach: Guten Appetit, 50 Plus und Familienglück. Der Besucherandrang war schon am Vormittag groß, und Messepräsident Alfred Frauscher wusste in seiner Eröffnungsrede auch, warum: „Überall wird zum Verkosten und Genießen eingeladen.“ Regionalität steht bei der Messe im Vordergrund, auch Genuss und Vielfalt stehen im kulinarischen Programm voran. Gesundheit, Reisen, Wellness und Lifestyle kennzeichnen die Messe 50 Plus, „die Messe für die beste Zeit deines Lebens“, wie der Messepräsident Frauscher sagte. Der Rieder Messefrühling ist morgen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag ist die Weinlounge auf der Messe bis 21 Uhr für die Besucher geöffnet.

