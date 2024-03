Mehr als 150 Aussteller beim großen Messefrühling am Wochenende

Mehr als 150 Aussteller kommen am Samstag und Sonntag in das Rieder Fachmessezentrum, um über ein breites Angebot zu den Themen Genuss, Urlaub, Freizeit, Kosmetik, Gesundheit, Wellness, Wohnen oder Spiele zu informieren. Die Oberösterreichischen Nachrichten sind als Medienpartner des Messefrühlings mit an Bord. Das Genussland Oberösterreich ist mit mehr als 25 Partnerbetrieben mit dabei. Die Weinlounge hat am Samstag bis 21 Uhr geöffnet (ab 16.30 Uhr ist der Eintritt frei). Auch die beliebten Kochshows mit verschiedenen Haubenköchen wie Wolfgang Wohlschlager (Kammer 5, Foto) und die Familienkonzerte finden statt. Bei den Innviertler Spieletagen können mehr als 500 Spiele ausprobiert werden. Die Messe hat an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter messefruehling-ried.at

