Innviertler (52) bei Sturz mit Motorrad schwer verletzt

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen 52-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Samstag im Spital geendet. Der Mann war gegen 13:15 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße L503 von Mattighofen kommend Richtung Pischelsdorf am Engelbach unterwegs, als ihm auf Höhe der Ortschaft Oberlindach im Gemeindegebiet von Schalchen (Bezirk Braunau) ein folgenschwerer Fahrfehler passierte.

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit kam er auf das rechte Bankett, verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er per Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden musste, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

