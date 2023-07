"Ich erwarte mir, dass jeder an seine Grenzen geht"

Maximilian Senft will mit der SV Ried spätestens 2025 in die Fußball-Bundesliga zurückkehren.

"Ein Abstieg ist wahrscheinlich das Schmerzhafteste, was man als Sportler erleben kann", sagt Maximilian Senft, Trainer der SV Guntamatic Ried, im Interview mit den OÖN. Der 33-Jährige soll die Rieder Fußballer zurück in die Bundesliga führen. Am Sonntag gastiert die SV Ried zum Zweitligaauftakt beim Floridsdorfer AC. Senft ist verheiratet und Vater einer 15 Monate alten Tochter.