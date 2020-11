Hund griff zweimal an: 60-Jähriger verletzt

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war um 10 Uhr mit einem Traktor in Maria Schmolln unterwegs, als er auf einen offensichtlich entlaufenen Hund aufmerksam wurde. Als der 60-Jährige vor seinem Traktor stand, lief der Hund auf den Mann zu, sprang ihn an und biss ihn in den Arm.

Ein 60-Jähriger aus Wels, der für die Aufsicht des Hundes zuständig war, eilte dem Braunauer zu Hilfe und dabei kam es zu einem Gerangel mit dem Hund. Dabei biss der Hund den Braunauer in die Hand.

Unmittelbar darauf wurde der Hund von zwei weiteren Personen wieder in sein Gehege gebracht.

Der 60-Jährige begab sich nach dem Vorfall in das Krankenhaus Braunau. Er erlitt eine dem Grade nach schwere Verletzung.