Gurten bleibt mit 5:0-Kantersieg in der Erfolgsspur

Für die Gurtner trafen Fabian Wimmleitner und der eingewechselte Lukas Schlosser jeweils doppelt, zudem trug sich Felix Sickinger in die Liste der Torschützen ein. Damit gingen die Gurtner auch im dritten Spiel der Frühjahrssaison als Sieger vom Platz. Torhüter Felix Wimmer musste bisher noch kein Gegentor hinnehmen. Das beeindruckende Torverhältnis: 9:0. In der Tabelle liegt Gurten jetzt schon auf dem vierten Platz. Der Rückstand auf den Dritten Wels beträgt lediglich zwei Punkte.

Torreiches Spiel in Ried

Die Jungen Wikinger verpassten beim Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Bad Gleichenberg nur ganz knapp einen sehr wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. In einem spektakulären Spiel führte die Mannschaft von Trainer Julian Baumgartner bis wenige Augenblicke vor Schluss mit 4:3. In der dritten Minute der Nachspielzeit mussten die Rieder noch den bitteren Ausgleich der Gäste per Elfmeter hinnehmen. Dreifacher Torschütze für die Jungen Wikinger war der 18-jährige Mateo Zetic. In der Tabelle sind die Jungen Wikinger Drittletzter. Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen haben die Rieder den Anschluss an das Mittelfeld aber wieder hergestellt.

Dreifach-Torschütze Zetic Bild: Wolfgang Irger/SV Ried

