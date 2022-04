Großer "Böhmischer Musikfrühling"

Das Woodstock der Blasmusik besinnt sich auf seine blasmusikalischen Wurzeln und lässt den Böhmischen Frühling nach zwölf Jahren "Winterschlaf" wiederauferstehen: Von 29. April bis 1. Mai mit dem "Blasmusikfestival der böhmisch-mährischen Blasmusik im Innviertel".

Die Veranstalter kündigen "ein Wochenende lang zu 100 Prozent im Zeichen der traditionellen Blasmusik" an: für 2000 Besucher im Leitner-Stadel sowie im nagelneuen Stadel am Woodstock-Gelände in Ort im Innkreis.

25 Formationen werden auftreten, darunter "da Blechhauf’n" und "MaChlast", die bereits beim ersten Böhmischen Frühling dabei waren, dazu "Viera Blech" oder die Rainer Musikanten. Zu einem Höhepunkt werden soll ein Musikantenstammtisch am Samstag zwischen 13.30 und 16 Uhr, Festivalgäste sowie Künstler sind aufgefordert, gemeinsam und gesellig frei zu musizieren.

Der Festival-Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst samt volksmusikalischer Umrahmung durch Matthias Schorn und die Musikantenkommune. Festivalbesucher haben die Möglichkeit, am Gelände zu campieren. Weitere Infos und Tickets unter www.boehmischer-fruehling.at.