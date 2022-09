"Für die Mama wird das sicher ein sehr angenehmes Spiel"

Sie steht diese Woche zwischen zwei Fronten: Bettina Madritsch aus Ort im Innkreis. Kein Wunder, am Samstag, 24. September, kommt es in der Regionalliga Mitte zum Duell zwischen ihrem Ehemann Peter, dem Trainer der Union Gurten, und Sohnemann Diego (17), zentraler Mittelfeldspieler bei den Jungen Wikingern, der Amateurmannschaft der SV Ried. Anstoß in Gurten ist um 16 Uhr.