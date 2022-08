Feiern: 900 Jahre Tumeltsham

Am 1. September wird um 19 Uhr im Gasthaus Zwingler ein Heimatbuch samt Tumeltshamer Tracht vorgestellt. Tags darauf folgt ab 9 Uhr ein Wandertag, ab 10.30 Uhr ein Sonderpostamt und ab 21 Uhr ein durch die Landjugend gestalteter Abend.

Neues Gemeindeamt, Tagesbetreuung des Roten Kreuzes, Polizei und Zubau Volksschule: Am 3. September geht es ab 13.30 Uhr an die feierliche Eröffnung. Ab 15.30 Uhr öffnet das Tumeltshamer Feuerwehrmuseum seine Türen, es gibt eine Polizeihundevorführung, ein Kinderprogramm und eine Münzprägestelle. Um 19 Uhr lockt ein Festbieranstich. Am Sonntag, 4. September, wird ab 10 Uhr das neue Tanklöschfahrzeug der Tumeltshamer Wehr gesegnet – mit anschließendem Frühschoppen.