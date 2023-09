Bewusst, regional, fair und nachhaltig einkaufen

Verschiedene Secondhandläden aus Braunau und der Umgebung werden Kleidung, Geschirr, Accessoires und mehr zum Verkauf anbieten. Bei einer Modenschau von Elke Kaiser werden ebenfalls schöne Kleidungsstücke präsentiert, die zwar gebraucht, aber immer noch gefragt sind. Die Initiative Eine Welt möchte mit diesem Markt vor allem auf die Möglichkeit von Secondhand hinweisen, also auf eine ressourcenschonende und kostengünstige Möglichkeit, die Garderobe und den eigenen Haushalt zu erweitern, ohne negative Einflüsse wie Wasserverschmutzung, Treibhausgase, Arbeitsrechtsverletzungen und Berge an Müll in Kauf zu nehmen.

