Anmeldung für "City-Run" noch bis morgen möglich

Die Veranstalter des TSV Mattighofen erwarten wieder Hunderte Läuferinnen und Läufer, die in den verschiedenen Bewerben an den Start gehen werden. Die Anmeldung ist noch bis morgen unter tsvmattighofen.at möglich. "Wir wollen versuchen, so viele Läuferinnen und Läufer zu motivieren", sagt Organisationschef Josef Hartl. Am Wetter wird es jedenfalls nicht scheitern: Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad dürfen am Samstag erwartet werden.

Den Beginn macht um 15 Uhr der Nachwuchs, im Anschluss an die Kinderläufe folgt um 16 Uhr der Startschuss für die Lauf- und Nordic-Walking-Bewerbe – darunter auch der traditionelle Volkslauf über zehn Kilometer.

