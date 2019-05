Altpapiertonne: Der Inhalt zeigt, wie sich unser Leben verändert

BEZIRK BRAUNAU. Vor zehn Jahren wurden in der Stadt Braunau Altpapiertonnen direkt vor den Häusern aufgestellt, die bezirksweite Umstellung des Sammelsystems war damit abgeschlossen.

Die Altpapiertonne direkt vorm Haus: Für Verbandssekretär Georg Steidl und Abfallberaterin Michaela Rechenmacher eine gute Lösung. Bild: mora

Georg Steidl, Verbandssekretär des Bezirksabfallverbandes (BAV) Braunau, zieht eine positive Bilanz – und kann am Müllaufkommen auch Rückschlüsse auf veränderte Lebensgewohnheiten feststellen. 2014 war das erfolgreichste Jahr, was die Menge an gesammeltem Altpapier betrifft. 5422 Tonnen waren es da bezirksweit, im Vorjahr nur noch 5325 Tonnen.

„In den Altpapiertonnen steigt der Kartonanteil stetig. Die Tonnen sind auch voll, aber Karton hat ein geringeres Gewicht als Papier“, erklärt Steidl. Wie sich das Einkaufsverhalten der Bevölkerung verändert, wird für den BAV-Sekretär am Inhalt der Altpapiertonnen sichtbar: „Die Umstellung aufs Bestellen im Internet schlägt sich da nieder, alles kommt in reichlich Karton verpackt an.“ Und zudem steige die Zahl der Haushalte, die auf Werbung verzichten. Alle sechs Wochen wird die Papiertonne normalerweise entleert. „Sie soll voll sein, das ist ökologisch sinnvoll“, erklärt Steidl.

27.074 Altpapiertonnen

„Bitte die Tonne unbedingt immer am Vorabend bereitstellen“, ersucht Abfallberaterin die Hausbesitzer. Denn es könne urlaubs- oder feiertagsbedingt durchaus sein, dass die Tonne mal schon in den frühen Morgenstunden geleert werde. Wenn mal mehr Papier und Karton anfallen, als in der Tonne Platz hat, kann der Wertstoff in eines der neun Altstoffsammelzentren im Bezirk gebracht werden, ein zehntes – in Lochen – ist gerade in Planung. Dort werden Papier und Karton sofort getrennt, bei den Tonneninhalten geschieht das im Nachhinein. Dass die Containerstandplätze sauberer sind, seit es die Papiertonne vor den Haustüren gibt, ist für Steidl positiv.

27.074 Altpapiertonnen wurden im Bezirk aufgestellt. „Der Zuzug ist merkbar“, stellt der Sekretär fest. Die Aufstellung ist bis heute freiwillig, wer eine möchte, kann sich jederzeit im BAV anmelden. Teurer ist das neue System nicht, allerdings sind die Erlöse für Altpapier momentan schlecht, weil es so viel Fallholz am Markt gibt.

„Weniger Rasen – wegen der Hitze im Vorjahr und weil es immer mehr Mähroboter gibt“, konstatiert Steidl eine weitere Veränderung, die am Müllaufkommen in den Altstoffsammelzentren ablesbar ist.

