Hundehaltegesetz: Entwurf sieht Maulkorbpflicht für bestimmte Rassen vor

Jetzt also doch? Wie von Kritikern gefordert, wurden nun strengere Regeln für gewisse Hunderassen in den Entwurf für das neue oberösterreichische Hundehaltegesetz aufgenommen. Bei der ersten Präsentation der Eckpunkte im Herbst war lediglich von einer Unterscheiden zwischen großen und kleinen Hunden die Rede gewesen.

Diese Rassen sind betroffen

Nun soll für sechs Hunderassen eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht gelten. Davon betroffen sind Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull und Tosa Inu. Sie sollen sich ab einem Alter von 13 Monaten nur noch an der Leine- und mit Maulkorb im öffentlichen Raum bewegen dürfen. Zusätzlich sind für diese Rassen unabhängig ihrer Größe und ihres Gewichts das erhöhte Ausbildungserfordernis für große Hunde.

Besitzer dieser Hunde sollen aber die Möglichkeit haben, eine Aufhebung der Maulkorbpflicht bei der Wohnsitzgemeinde zu beantragen. Voraussetzung dafür soll eine positive verhaltensmedizinischen Evaluierung des Hundes und eine Zusatzausbildung des Halters sein.

In anderen Bundesländern sind Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull und Tosa Inu bereits Gegenstand bestimmter Regelungen. Eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht für diese Rassen werde "aus fachlicher Sicht des Tierschutzes kritisch gesehen", hatte Tierschutzlandesrat Michael Lindner (SPÖ) noch Ende November argumentiert.

Weitere Eckpunkte des Gesetzesentwurfes kurz zusammengefasst:

Schon vor Anschaffung des Tieres muss der Halter einen allgemeinen Sachkundekurs im Ausmaß von sechs Stunden positiv zu absolvieren.

Wie berichtet soll künftig zwischen großen und kleinen Hunden unterschieden werden. Als große Hunde im Sinne des Gesetzes gelten Tiere, die ausgewachsen eine Widerristhöhe von mindestens 40 cm oder ein Gewicht von mindestens 20kg erreichen.

Wer einen großen Hund besitzt, muss zusätzlich zur allgemeinen Sachkunde auch einen Praxistest – die sogenannte Alltagstauglichkeitsprüfung – absolvieren. Dabei wird das Verhalten des Hundes und der Halter in Alltagssituationen wie im Straßenverkehr oder bei Menschenansammlungen überprüft.

Die Kriterien, ab wann ein Hund per Bescheid als "auffällig" erklärt werden kann, wurden deutlich erweitert. Wer zukünftig einen auffälligen Hund hält, hat ein nochmals deutlich intensiveres Ausbildungserfordernis positiv zu absolvieren.

Neu gefasst wurden auch die möglichen behördlichen Maßnahmen, wenn es in Gemeinden zu Belästigungen oder gar Bissvorfällen durch Hunde kommt. Der Maßnahmenkatalog reicht von behördlichen Anordnungen, die nur einzelne Hunde betreffen, bis hin zur generellen Untersagung der Haltung von Hunden durch bestimmte Personen. Er ermöglicht auch die Abnahme von Tieren.

Tragische Vorfälle als Auslöser

Am Mittwoch sollen die Neuerungen in der zweiten Unterausschusssitzung diskutiert werden. Lindner sieht in dem Entwurf, den eine ExpertInnen-Arbeitsgruppe ausgearbeitet hat, das modernstes Hundehaltegesetz Österreichs. Der längst geforderten, umfassenden Gesetzesnovelle gingen zwei tragische Vorfälle voraus: Anfang Oktober war, wie berichtet, eine 60-jährige Joggerin von zumindest einem American-Staffordshire-Terrier zu Tode gebissen worden. Einen Monat später kam es in Eidenberg zu einer weiteren Hundeattacke, bei der eine Joggerin durch einen Hundebiss verletzt wurde.

