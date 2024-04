Urfahraner Markt: Alter Bierpreis, neue Attraktion

Der Bruckner Tower in Urfahr hat Konkurrenz bekommen: Wer auf dem "Jules Verne Tower" Karussell fährt, ist fast auf Augenhöhe mit dem Wohnturm. "Man könnte sagen, der höchste Maibaum von Linz steht heuer am Urfahraner Markt", - so kündigte Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer (VP) die neue Attraktion an.

Neu ist heuer auch der "Charity-Montag" - der ganz im Zeichen der Menschlichkeit steht. Dafür werden sich am 29. April Promis aus den Bereichen Sport, Musik, Kultur und Politik am Jahrmarktgelände tummeln. Welche das sind, wird noch bekanntgegeben. Jedenfalls werden sie ab Mittag bis 19 Uhr jeweils eine Stunde lang für den guten Zweck im Einsatz sein, Ansagen bei Fahrgeschäften machen, Fahrchips oder Zuckerwatte verkaufen.

Ihre gesammelten Spenden kommen dann dem Förderverein des Landesschulzentrums für Hör- und Sehbildung zugute. Danach geht - wie bereits in den vergangenen zwei Jahren - das Lions Charity-Konzert über die Bühne. Heuer wird damit die Familie eines schwer beeinträchtigten Buben aus der Steiermark unterstützt.

Bier kostet 6,40 Euro

Der Bierpreis bleibt unverändert: 6,40 Euro kostet eine Halbe in den Festzelten, wie schon beim Herbstmarkt. Auch für das Grillhendl muss man nicht noch tiefer in die Tasche greifen: Dafür verlangen die Wirte neuerlich 17,20 Euro - mit Beilagen.

Familientag am Donnerstag

Weil der Feiertag (1. Mai) heuer auf einen Mittwoch fällt, findet der traditionelle Familientag mit ermäßigten Preisen erst am Donnerstag, 2. Mai, statt. Tom Turbo-Fans können sich freuen: Der "Meisterdetektiv" und Kindheitsheld wird am Familientag von 11 bis 18 Uhr beim Mediencafe für Fotos und Autogramme bereitstehen.

"Wir haben uns heuer überlegt, dass wir jeden Tag einem anderen Schwerpunkt widmen möchten. Ich finde, das ist sehr gut gelungen", sagte Theresa Gillhofer, die als neue Abteilungsleiterin für Tourismus und Märkte erstmals die Fäden zog. An ihrer Seite saß Peter Kainerstorfer, der mit seiner Münzprägestation zum Urfahranermarktgelände kommen wird. Am Eröffnungstag können sich die Besucher im Mediencafe mit Kainerstorfers Hilfe ihre eigene Münze prägen und als Erinnerung an den Frühjahrsmarkt 2024 gratis mitnehmen.

Das komplette Programm können Sie hier nachlesen.

