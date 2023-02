Große "Fridays for Future"-Demo am Freitag in der Linzer Innenstadt

"Wir jungen Menschen fühlen uns von unserer Landesregierung nicht ernst genommen. In einer Zeit, in der die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 Grad bereits als unwahrscheinlich gilt, und wir das Ausmaß der Katastrophen aufgrund der Klimakrise nicht länger leugnen können, setzt man in Oberösterreich weiter auf Scheinklimaschutz", sagt Elisabeth Steiner, 16-jährige Schülerin und Aktivistin bei Fridays For Future Linz.

Um 12:07 Uhr ist der symbolische Start des Klimastreiks am Hauptbahnhof geplant. Das Motto: 7x-7%. "Nur wenn ab sofort der Ausstoß von Treibhausgasen jährlich um sieben Prozent sinkt, ist ein Erreichen der EU-Klimaziele noch möglich. Wir alle wissen, dass es keine Alternative sein darf, jetzt auf Kosten der nachfolgenden Generationen verantwortungslos zu handeln”, sagt Lea Moser (17), die sich ebenfalls bei Fridays for Future engagiert.

Die Schlusskundgebung findet nach dem Demozug durch die Linzer Innenstadt beim Landhausplatz statt. Da einige Schulen den Streik zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt haben, werden viele Teilnehmer erwartet.

