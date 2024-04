Grieskirchner (58) war mit Führerschein von verstorbener Person unterwegs

Der 58-Jährige wurde am Nachmittag in Neumarkt bei einer Fahrzeugkontrolle aufgehalten. Als die Polizisten den Führerschein des Mannes sahen, stellen sie fest, dass es sich dabei nicht um den Lenker handelte. Bei einer genauen Kontrolle wurde festgestellt, dass die Person am Führerschein bereits verstorben ist.

Der 58-Hährige gab schließlich zu, dass er den Führerschein in einem Lokal gefunden habe. Er habe sich den Führerschein behalten, um ihn bei einer Kontrolle vorweisen zu können, da er selbst seit zehn Jahren keine Lenkberechtigung mehr besitze. Der Mann wird angezeigt.

