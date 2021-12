Gleich zwei Alkolenker verursachten Unfälle in Ried

Gegen 19.15 Uhr war ein 39-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried auf der Mehrnbacher Landesstraße in Richtung Ried im Innkreis unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Aurolzmünster rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Gartenmauer und einen Telefonmasten aus Beton prallte. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden Teile der Gartenmauer und des Betonmasten gegen die Fassade eines Wohnhauses und auf ein parkendes Auto geschleudert. Der Mast wurde aus dem Sockel gerissen und kam quer auf der Fahrbahn zu liegen.

Der 39-Jährige Lenker wurde verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus Ried gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Polizisten entdeckten Unfall zufällig

Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife musste kurz darauf in der Gurtener Ortschaft Freiling einem 57-Jährigen zu Hilfe kommen. Der Mann war mit seinem Wagen von Obernberg in Richtung Gurten unterwegs gewesen. In Freiling war er rechts von der Straße abgekommen und noch etwa 50 Meter im Feld weitergefahren, bevor er letztendlich gegen einen Baum gekracht war. Da er nicht angegurtet war, schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich unbestimmten Grades. Die vorbeifahrenden Polizisten entdeckten den Verunfallten schließlich und kümmerten sich um die weitere Versorgung des Mannes. Ein am Unfallort durchgeführter Alkotest ergab 1,62 Promille. Der 57-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus in Ried gebracht.