Gewitter am Bosruck: Kletterin stürzte 150 Meter ab und starb

Die Frau war am Samstag gegen 15 Uhr mit einer 24-köpfigen Gruppe auf der steirischen Seite des Bosruck unterwegs. Die Tschechen marschierten zwischen Ostgrat und Kitzstein, als ein Gewitter aufzog. „Die Frau dürfte ausgerutscht sein und stürzte 150 Meter ab“, berichtet Heinz Planitzer, Leiter der Bergrettung Selzthal. Die Frau kam in einer Rinne zu liegen. Ihr war nicht mehr zu helfen: Sie erlag noch an Ort und Stelle ihren schweren Schädelverletzungen. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. 30 Bergretter waren im Einsatz, sie brachten die Klettergruppe ins Tal.

Notarzthubschrauber im Dauereinsatz

Auch in Oberösterreich hatte die Bergrettung viele Einsätze abzuarbeiten: In Gosau verletzte sich ein Landwirt an seinem 40. Geburtstag bei Holzarbeiten. Er war gegen 9.15 Uhr mit Helfern damit beschäftigt, im steilen Gelände Baumstämme nach oben zu seilen, um sie dann abtransportieren zu können. „Dabei riss ein Baumstamm aus und verletzte den Mann am Oberschenkel“, berichtet Christian Egger von der Bergrettung Gosau. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C14 zum Landeskrankenhaus Bad Ischl gebracht.

Beim Abstieg von der Kathrin in Bad Ischl rutschte gegen 14 Uhr eine 67-jährige Wanderin aus Wien aus und brach sich die Hand. Sie wurde von der Bergrettung Bad Ischl ins Tal begleitet und kam ebenfalls ins LKH Bad Ischl. In Altmünster musste die Bergrettung eine Wanderin ins Tal bringen, die gegen acht Uhr in der Früh beim Abstieg vom Hochleckenkogel gestürzt war und sich am Fuß verletzte. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 zum LKH Vöcklabruck gebracht.