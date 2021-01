Frontalzusammenstoß auf Linzer Salzburgerstraße - drei Verletzte

Ein 20-Jähriger war um 23:40 Uhr in Linz mit seinem Pkw auf der Salzburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern geriet. Sein Fahrzeug kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 25-Jährigen frontal zusammen. Im Pkw der 25-Jährigen befand sich noch eine 26-jährige Beifahrerin und ein kleiner Hund. Alle drei beteiligten Personen wurden schwer verletzt. NEF sowie zwei Rettungsdienste und ein Löschzug der Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Verletzten wurden in das Kepler Uniklinikum und in das UKH gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

