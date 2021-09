Fridays For Future: "Wir erwarten die zweitgrößte Klimademo"

Es ist bereits der achte weltweite Klimastreik und doch wurde in den vergangenen drei Jahren nichts umgesetzt, sagt Bjarne Kirchmair, Sprecher von Fridays For Future Oberösterreich. "Die Landesregierung kann weder ein Klimaneutralitäts-Ziel noch einen Klimaschutzplan vorweisen. Daher dürfen wir uns über die globalen Zustände auch nicht wundern", sagt Kirchmair.

Um 14 Uhr treffen sich daher heute die Teilnehmer in Linz am Hauptbahnhof, wo es musikalische Beiträge, Poetry Slam und Reden geben wird. Um 14.45 Uhr bricht der Demonstrationszug zur Donaulände auf, gegen 16.15 Uhr findet die Endkundgebung zwischen Lentos und Brucknerhaus statt.

"Ganz unter dem Motto ,Alle fürs Klima‘ erwarten wir die zweitgrößte Klimademo seit Beginn in Oberösterreich", sagt Kirchmair. Die Polizei rechnet seitens der Anmelder mit bis zu 8000 Teilnehmern. Für die Dauer der Demo wird durch die Linz Linien ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch in Steyr wird ab 16 Uhr im Schlosspark demonstriert. Die größte Demo wird in Wien erwartet: Um 12 Uhr startet die Aktion am Praterstern.

